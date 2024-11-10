В Раменском из-за падения беспилотника загорелись два дома и пострадала женщина

В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации.

Сегодня в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна было сбито 32 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин. Оперативные службы работают на месте.