В Шебекино мужчина погиб во время атаки дронов многоквартирного дома

В Шебекино мужчина погиб во время атаки дронов многоквартирного дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что из под завалов извлекли его тело.

"Очередной террористический акт ВСУ унес жизнь мирного жителя. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской земли выражаю искренние соболезнования всем родным и близким… Это тяжелая потеря для всех нас", - сообщил Гладков.

Все жители дома отселены, четверо из них разместились в ПВР, остальные выехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется особый уход, доставили в Большетроицкую районную больницу.

Губернатор сообщил, что украинские дроны атаковали этот многоквартирный дом дважды. Под завалами оказался мужчина, который пришел в гости к сыну. Сотрудники экстренных служб пытались его спасти, но смогли извлечь лишь тело.