Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Астрахани

В Астрахани накануне открыли центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественный старт проекту дали в рамках регионального форума движения «Волонтёры Победы». Об этом сообщает агентство по делам молодёжи Астраханской области. В мероприятии принял участие ветеран Великой Отечественной войны Степан Иванович Гладилин.

Руководитель проектов Дирекции регионального развития ВОД «Волонтёры Победы» Екатерина Абрамчева и руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин вручили табличку астраханского центра региональному координатору «Волонтёров Победы» Степану Петрухину.

Центр в Астрахани стал вторым, открывшимся в России. Он станет единой площадкой для обучения и подготовки волонтёров к памятным мероприятиям в 2025 году, таким как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Диктант Победы», «Сад Памяти» и другим. Вступить в волонтерский корпус 80-летия Победы в Великой Отечественной войне можно, перейдя по ссылке.