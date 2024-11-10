Рейс "Уральских авиалиний" из аэропорта Кольцово в Хургаду задержали более чем на 10 часов

В аэропорту Кольцово задержан к вылету рейс U6-1839 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Екатеринбург - Хургада, передает корреспондент Накануне.RU

Причиной задержки рейса стала замена воздушного судна. Самолет должен был вылететь в 04.25, однако по новому расписанию вылет состоится в 16.00. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов.

В случае нарушения прав пассажиров граждане могут обратится к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры.