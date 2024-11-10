Россия и Бразилия могут стать первопроходцами в направлении противостояния американской валюте

Россия и Бразилия могут стать первопроходцами в направлении противостояния американской валюте. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью "Российской газете".

Так он ответил на вопрос о проведении взаимных расчетов в рамках объединения БРИКС. Он сообщил, что бразильцы в рамках БРИКС интенсифицируют деятельность Нового банка развития, а также участвуют в дискуссиях о том, как будут в дальнейшем осуществляться взаиморасчеты между странами объединения.

"Подчеркну, что это особенно важно в условиях диктата доллара и режима односторонних западных санкций. По моему мнению, Россия и Бразилия имеют прекрасную возможность стать первопроходцами на этом направлении противостояния американской валюте. В конечном итоге это поможет в формировании глобальных институтов многополярности, которые бы пришли на замену институтов, работающих исключительно в циничных интересах западных элит", - заявил он.