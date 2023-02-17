17 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: versiya.info

Блогер Столяров «банит» пользователей за вопросы о спецоперации и анонсирует видео с «нереальной красоткой»

Популярный российский блогер Алексей Столяров анонсировал в своем телеграм-канале новый выпуск с некоей «нереальной красоткой». Несмотря на разгорающийся скандал с опубликованным недавно видеороликом, муж дочери министра обороны Ксении Шойгу не только продолжает выпускать контент сомнительного содержания, но и блокирует пользователей за «неудобные» комментарии, касающиеся СВО.

Анонс был опубликован на канале Столярова 15 февраля. На фотографии блогер обнимает блондинку, лица которой в кадре не видно. Сам Алексей написал под снимком, что «скоро будет выпуск с этой нереальной красоткой», и предложил подписчикам угадать, кто она.

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