В Москве откажутся от фейерверков в ночь Нового года

Власти Москвы решили отказаться от фейерверков в ночь Нового года, а также в новогодние каникулы. Вместо этого жители столицы смогут порадовать себя впечатляющей праздничной программой.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу департаменте культуры Москвы, как и в прошлом году, фейерверки не были внезапно отменены, а просто не планировались.

При этом сами праздничные мероприятия никто не отменял. Горожанам предлагают почувствовать атмосферу Нового года в парках, на городских катках и фестивальных площадках.