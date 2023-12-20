20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Не 140, а "всего" вдвое меньше. Власти Екатеринбурга отреагировали на слухи о неисправных автобусах

В администрации Екатеринбурга опровергли новости о трети городских автобусов, нуждающихся в ремонте. Ранее опубликованную в социальных сетях и СМИ новость о транспорте "Гортранса", годами простаивающем в ожидании ремонта, в мэрии назвали фейком. Хотя и признали, что ремонта все-таки требуют почти 70 единиц транспорта.

Напомним, по информации Telegram-канала Ural Mash, 140 из 340 автобусов "Гортранса" уже несколько лет стоят в парке и никем не ремонтируются. "НефАЗы" 2015 года не эксплуатируют, поскольку денег на ремонт у организации нет из-за многомиллионного долга. Однако в мэрии опровергли эти утверждения, отметив, что в сведения сильно преувеличены, а частично и вовсе ошибочны.

"В действительности в автопарке предприятия на ремонте стоят 64 автобуса, эксплуатировавшиеся с 2015 года. Средний пробег автобусов более 400 тыс. км. Определенную сложность представляет дефицит запчастей: блок MR, дозаторы, датчик лямда, модуль зажигания, ГБЦ и ЦПГ, EPI клапан и др. для двигателей Mercedes, поставка которых осложнилась из-за санкционного давления. Однако администрация предприятия делает все возможное, чтобы исправные и безопасные автобусы оказались на линии", - сообщили Накануне.RU в мэрии.

В публикации канала также указывалось, что из "Гортранса" массово увольняются сотрудники: от механиков до водителей. Со слов работников, причина в низкой зарплате и попытке организации экономить на всем ради выплаты налогов в 270 млн рублей. Якобы по этой же причине на маршрут выходят всего два из пяти имеющихся автобуса, что и приводит к постоянным давкам в транспорте и ожидании на остановке по 40 минут.

В горадминистрации отметили, что водителей в "Гортрансе" действительно не хватает, однако это единственная причина использования меньшего количества автобусов. Долги же здесь ни при чем.

"В связи с объективными обстоятельствами предприятие испытывает дефицит водителей. За истекший период было принято на работу 26 водителей и 48 кондукторов, что явно недостаточно работы предприятия в штатном режиме. На сегодняшний день дефицит водительского состава составляет 374 человека, кондукторов 475", - добавили в мэрии.

Напомним, что 21 ноября Федеральная налоговая служба разблокировала счета "Гортранс" за долги по налогам. Однако накануне в базе данных налоговой появилась информация, что предприятие полностью погасило долг.

Теги: Гортранс, Екатеринбург, автобус, долг, ремонт


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