В России запретят иноагентам занимать депутатские должности

Депутаты Мосгордумы разработали проект закона, который будет запрещать иноагентам занимать депутатские должности законодательных органов российских регионов.

Как заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, Дума стала единственным парламентом в мире, где три депутата - от партий КПРФ, "Яблока" и "Справедливой России" признаны иностранными агентами. В случае принятия документ запретит гражданам, признанным иностранными агентами, избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Госдуме собрались запретить иноагентам получать государственную имущественную поддержку.