13 Декабря 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

"У женщин останется уникальное право на отсрочку - беременность". На Украине готовят новый законопроект о мобилизации

На Украине готовится новый законопроект о воинской обязанности, в котором планируют во многом уравнять мужчин и женщин. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что "у женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение - беременность".

"Если беременная - не имеют право мобилизовать/можешь уволиться", - подбодрила Безуглая.

Зато в штурмовики и другие боевые профессии женщина сможет пойти только добровольно, заверила она. Планируются и другие возможности для военнослужащих. Так, право на декретный отпуск будет и у мужа (но только вместо жены).

Кроме того, вместо демобилизации после трех лет военной службы будет не увольнение, а отпуск на 3 месяца.

Предлагается также использовать для мобилизации военнообязанных реестр избирателей. Это предложил председатель совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко. Он призвал не думать о правах и свободах граждан, а думать о том, как воевать против России.

Украинские телеграм-каналы пишут о том, что мобилизация идет жесточайшими методами. Публикуются десятки видео, как людей отлавливают, избивают и увозят. Зеленский требует покрыть потери новой живой силой.

Теги: украина, мобилизация


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