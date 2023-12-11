11 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени парк развлечений выплатит компенсацию травмированному ребенку

В Тюмени по иску прокурора парк развлечений выплатит травмированному ребенку 75 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В июле 2023 года в день своего восьмилетия мальчик играл в парке развлечений в ТРЦ "Матрешка". Он спрыгнул с элемента игрового оборудования "Бассейн с полосой препятствий" и получил закрытый перелом кости левой стопы.

Проверка показала, что аниматор-оператора парка развлечений ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в части контроля за соблюдением детьми правил поведения, что привело к травме. Прокурор округа обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца парка развлечений компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка компенсацию в размере 50 тыс. рублей и штраф 25 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: компенсация, парк развлечений, ребенок, травма


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