В Тюмени парк развлечений выплатит компенсацию травмированному ребенку

В Тюмени по иску прокурора парк развлечений выплатит травмированному ребенку 75 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В июле 2023 года в день своего восьмилетия мальчик играл в парке развлечений в ТРЦ "Матрешка". Он спрыгнул с элемента игрового оборудования "Бассейн с полосой препятствий" и получил закрытый перелом кости левой стопы.

Проверка показала, что аниматор-оператора парка развлечений ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в части контроля за соблюдением детьми правил поведения, что привело к травме. Прокурор округа обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца парка развлечений компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка компенсацию в размере 50 тыс. рублей и штраф 25 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.