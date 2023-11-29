29 Ноября 2023
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Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

Третий учебно-производственный комплекс открыли во Владимирской области на базе Высшей государственной инженерно-технической школы им. Советкина

29 ноября во Владимире, в Высшей государственной инженерно-технической школе им. Д.К. Советкина (так теперь называется Владимирский авиамеханический колледж), открыт учебно-производственный комплекс по направлению «Обслуживание транспорта и логистика». Он начал работать на базе мастерских, созданных в рамках национального проекта «Образование». В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Владимир Куимов, министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова, и.о. директора учебного заведения Ольга Крючкова.

профориентация, рабочие профессии(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, основная задача УПК – интегрировать студентов в рабочую среду уже на этапе обучения. У ребят появилась возможность совмещать учёбу и работу по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Со студентами заключается срочный трудовой договор согласно законодательству Российской Федерации. После получения диплома у ребят уже будет опыт профессиональной деятельности и перспективы трудоустройства. 

профориентация, рабочие профессии(2023)|Фото: avo.ru

«Создание учебно-производственного комплекса позволит учебному заведению оказывать услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей. Уже сегодня 5 наших студентов будут официально трудоустроены в УПК на должности слесарей по ремонту авто. Ребята смогут совмещать учёбу с работой по выбранной профессии. В перспективе под трудоустройство будет адаптировано 15 рабочих мест, причём рассмотрим новое направление деятельности», – сообщила Ольга Крючкова.

владимир куимов(2023)|Фото: avo.ru

«Запуск УПК, его открытие – это только начало. Дальше предстоит большая работа. Необходимо следить, как будет развиваться история с оборудованием, расходными материалами и трудоустройством ребят. Но всё это направлено только на то, чтобы в дальнейшем студентам было проще выходить во взрослую жизнь», – отметил Владимир Куимов.

 

Теги: учебно-производственный комплекс, профориентация, студенты,


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