29 Ноября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Следователи официально прокомментировали дело главы управления по вопросам миграции в Югре

Следователи Югры прокомментировали ход расследования уголовного дела по факту получения взяток начальником управления по вопросам миграции Оксаной Семеновой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ - Получение взяток за незаконные действия, в том числе, в крупном размере на основании материалов РУ ФСБ России по Тюменской области и ОРЧ СБ УМВД России по ХМАО-Югре.

По версии следствия, с декабря 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемая получала от подчиненных сотрудников взятки за общее покровительство по службе, а также от предпринимателей, за совершение незаконных действий в их интересах, а также в интересах иных представляемых ими лиц.

По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Оксана Семенова, коррупция, управление по вопросам миграции, взятка, премия


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