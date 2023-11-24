В Югре арестовали главу регионального управления по вопросам миграции

В Югре арестовали главу регионального управления по вопросам миграции Оксану Семенову, сообщает Baza.

В начале ноября ее отстранили от должности, спустя несколько дней в отношении нее возбудили два уголовных дела по статье "взяточничество". Канал сообщает, что бывшие подчиненные Семеновой вспомнили, что 25 декабря 2020 года подозреваемая, занимающая на тот момент пост главы городского отдела по вопросам миграции, потребовала от сотрудников отдать ей часть премии, пообещав взамен помощь и покровительство по службе.

В итоге, по словам заявителей, они передали начальнице через посредника половину своей новогодней премии. После таких показаний следователи по особо важным делам возбудили на Семенову уголовные дела, а суд отправил ее под арест.

Получить от регионального управления СКР оперативный комментарий не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок.

Отметим, что ранее также сообщалось о том, что в Югре региональное управление ФСБ задержало руководителя подразделения по вопросам миграции управления МВД. Было возбуждено три уголовных дела, в том числе по ч. 2 ст. 290 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в значительном и крупном размере).

Якобы подозреваемая брала взятки за легальную выдачу регистрационных документов и патентов мигрантам от местного подрядчика — уроженца Таджикистана. Вместе с двумя сотрудниками она незаконно поставила на миграционный учет почти 1,3 тыс. человек, которые были зарегистрированы по адресам жителей Нижневартовска без ведома их самих.

Согласно данным на сайте регионального управления МВД, сейчас обязанности начальника управления по вопросам миграции исполняет полковник полиции Алексей Минин.