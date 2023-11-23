Первый из четыре новых пригородных маршрута в Астраханской области запускается уже 24 ноября

Уже 24 ноября будет запущен новый маршрут № 37 пос. Кири-Кили — мкр. Куликова.

Как известно, с 1 января 2023 года в Астрахани реализуется транспортная реформа. О том, что системе городского транспорта требуются преобразования, губернатор Игорь Бабушкин объявил в 2021 году. Малогабаритные маршрутки не справлялись с трафиком, рано заканчивали работу и были некомфортны для пассажиров.



Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, по окончании транспортной реформы в Астрахани должны функционировать 48 регулярных маршрутов, на которых будут работать 465 автобусов. Сейчас в область уже поступило 94 автобуса большого и 97 среднего класса, из них 180 ежедневно работают по 15 муниципальным маршрутам.



Низкопольные «Волгабасы» специально оборудованы для маломобильных граждан и мам с колясками. Платить теперь можно удобной картой «Каспий» с понятным и прозрачным тарифом на проезд. Автобусы ездят чётко по расписанию.





Транспортная реформа не ограничивается только областным центром. В конце этого года запускаются маршруты в ближайшие населённые пункты. Так, в Приволжском районе новые автобусы среднего класса выйдут на три маршрута – №116 (Астрахань – село Фунтово), №117 (Астрахань – мкр «Юность» села Яксатово) и №190 (Астрахань – поселок Начало). Новые «Волгабасы» отправятся на указанные линии поэтапно: в период с декабря 2023 по январь 2024 года.



«Транспортный комплекс – основа основ любого региона. От его бесперебойной и слаженной работы во многом зависит состояние экономики и социальной сферы, благополучие и комфорт каждого человека. Новые автобусы на 100% закроют потребности Астраханской агломерации в транспорте большой вместимости и на 20% от общего количества необходимого подвижного состава», — подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.