23 Ноября 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Первый из четыре новых пригородных маршрута в Астраханской области запускается уже 24 ноября

Уже 24 ноября будет запущен новый маршрут № 37 пос. Кири-Кили — мкр. Куликова.

Как известно, с 1 января 2023 года в Астрахани реализуется транспортная реформа. О том, что системе городского транспорта требуются преобразования, губернатор Игорь Бабушкин объявил в 2021 году. Малогабаритные маршрутки не справлялись с трафиком, рано заканчивали работу и были некомфортны для пассажиров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, по окончании транспортной реформы в Астрахани должны функционировать 48 регулярных маршрутов, на которых будут работать 465 автобусов. Сейчас в область уже поступило 94 автобуса большого и 97 среднего класса, из них 180 ежедневно работают по 15 муниципальным маршрутам.

Низкопольные «Волгабасы» специально оборудованы для маломобильных граждан и мам с колясками. Платить теперь можно удобной картой «Каспий» с понятным и прозрачным тарифом на проезд. Автобусы ездят чётко по расписанию.

автобус(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области



Транспортная реформа не ограничивается только областным центром. В конце этого года запускаются маршруты в ближайшие населённые пункты. Так, в Приволжском районе новые автобусы среднего класса выйдут на три маршрута – №116 (Астрахань – село Фунтово), №117 (Астрахань – мкр «Юность» села Яксатово) и №190 (Астрахань – поселок Начало). Новые «Волгабасы» отправятся на указанные линии поэтапно: в период с декабря 2023 по январь 2024 года.

«Транспортный комплекс – основа основ любого региона. От его бесперебойной и слаженной работы во многом зависит состояние экономики и социальной сферы, благополучие и комфорт каждого человека. Новые автобусы на 100% закроют потребности Астраханской агломерации в транспорте большой вместимости и на 20% от общего количества необходимого подвижного состава», — подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

Теги: пригородные маршруты, автобусы, транспортная реформа


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