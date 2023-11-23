Власти хотят подключить МВД к ужесточению контроля за продажей сим-карт

Кабмин России обсуждает ужесточение оборота сим-карт.

Власти хотят, чтобы операторы сотовой связи активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. В настоящее время клиенты мобильных операторов могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца.

Операторы говорят, что новые правила приведут к трудностям в заключении новых контрактов и спровоцировать активизацию серого оформления сим-карт, сообщает "Коммерсант".

Кроме того, операторы сотовой связи в России должны прекратить обслуживать номера абонентов с неактуальными персональными данными для предотвращения мошенничества, телефонного терроризма и других видов правонарушений.