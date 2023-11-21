21 Ноября 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

Более 7 тонн помощи от Владимирской области доставлено на передовую в зону СВО

Более 7 тонн груза дополнительной помощи от предпринимателей и неравнодушных жителей Владимирской области доставлено бойцам из региона, проходящим службу в зоне специальной военной операции. Преодолев более 3 тысяч километров пути, очередной гуманитарный конвой, который возглавил начальник управления по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора Сергей Наумов, выполнил свою миссию: доппомощь передана «из рук в руки» в 13 подразделений на линии боевого соприкосновения на Артёмовском, Сватовском, Кременном и Краснолиманском направлениях, в Белгородской и Курской областях, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

В составе груза – беспилотники и антидроновые ружья, мотопомпы, стройматериалы, тёплые вещи, современные тактические кровати, предметы личной гигиены, сезонные маскировочные сети, сплетённые нашими волонтёрами. В соответствии с поручением Губернатора Александра Авдеева список был тщательно выверен представителями Правительства области и командирами воинских частей, где служат владимирцы.

технические средства(2023)|Фото: avo.ru

Большой вклад в формирование груза внесло бизнес-сообщество. Не в первый раз в этом благородном деле участвует предприниматель Александр Шишаков. Он предоставил новейшие системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники с тепловизорами, зимнее обмундирование. Бизнесмен убеждён: «Каждый поставленный дрон, каждая система РЭБ – это сохранённые жизни наших ребят. Помогать необходимо по мере сил и возможностей. Это общее дело!»

донбасс, гуманитарная помощь(2023)|Фото: avo.ru

«Правительство области, Законодательное Собрание, предприниматели, неравнодушные жители региона – мы все на одной волне. И точно знаем, что вместе – победим», – отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, принимавший активное участие в работе конвоя.

донбасс, гуманитарная помощь(2023)|Фото: avo.ru

Доставили на передовую и газеты из городов и районов региона. Наши бойцы ждут их с нетерпением, чтобы узнать, что происходит на малой родине. Новости из дома лучше всего напоминают им, ради чего они проливают пот и кровь, ради чего проводится СВО.

«Спасибо Владимирской области, лично Александру Александровичу Авдееву, за поддержку, внимание и помощь. Для нас это очень важно. И Победа будет за нами!» – поблагодарил участников гуммиссии боец с позывным «Булава».

Теги: бойцы сво, александр авдеев, беспилотники, антидроновые ружья


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