Роскосмос опубликовал рассекреченные данные о программе "Буран"

Роскосмос опубликовал рассекреченные документы, чертежи и фотографии, связанные с запуском многоразового челнока "Буран". Это произошло 35 лет назад.

Корабль запустили на ракете сверхтяжелого класса "Энергия" с космодрома Байконур 15 ноября 1988 года. В автоматическом режиме он дважды облетел землю и совершил посадку на аэродроме Юбилейный на том же Байконуре.

Среди опубликованных документов есть программа первого полета "Бурана", предложения по его использованию, схемы стыковки с орбитальной станцией "Мир" и т.д.

Проект многоразового космического челнока "Буран" так и не был реализован – в отличие от аналогичного американского проекта шаттлов. Полностью "Буран" свернули в 1993 году. А в 2002 году единственный летавший в космос корабль был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.