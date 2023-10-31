31 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: В Париже задержали совладельца "Альфа-Групп" Кузьмичева

В Париже задержан совладелец компании "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег, сообщает газета Le Monde.

Бизнесмена подозревают в нарушении санкционного законодательства и налоговых преступлениях. В доме Кузьмичева в Париже и на его вилле в Сен-Тропе прошли обыски.

По данным издания, в ходе обысков правоохранительные органы нашли пачки денег.

Миллиардер попал в санкционный список Евросоюза в марте прошлого года вместе с сооснователем "Альфа-Групп" Германом Ханом. В сентябре 2022 года Bloomberg сообщал, что Хан вернулся в Россию после 10 лет жизни в Лондоне. Он уехал из Великобритании после того, как передал свою долю в инвестиционной компании LetterOne другому акционеру, который не находится под ограничениями.

Теги: алексей кузьмичев, альфа-групп, франция


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