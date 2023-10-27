28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Сима-ленд" подарит медиаэкран Ирбиту

Компания "Сима-ленд", подарившая Екатеринбургу медиаэкран на главной улице города, решила сделать такой подарок и Ирбиту. Об этом команда организации сообщила в своем Telegram-канале "Медиаэкран на Вайнера".

"Новость, которую вы точно не ждали", - анонсировали в "Сима-ленде", опубликовав эскиз аналогичной вайнерской конструкции с надписью "Медиаэкран в Ирбите. Скоро".

О сроках реализации проекта, сумме или других деталях пока не распространяются.

Напомним, что изначально конструкция должна была стать подарком на 300-летие Екатеринбурга и исчезнуть сразу после окончания празднования. Однако позже возникла неопределенность: кто-то восхищался ярким зрелищем и музыкальным сопровождением при прогулке по улице Вайнера, а кто-то напротив ругал компанию за безвкусицу и вседозволенность в отношении городского убранства.

Тем временем медиаэкран все стоял, а после выяснилось, что "Сима-ленд" уже давно передал документы в мэрию с предложением забрать объект к себе на баланс.

Не сильно обрадовались гигантскому ночнику жители дома на Вайнера, разговоры с которыми, вероятно, в скором времени, приведут "Сима-ленд" в суд.

Теги: Сима-ленд, медиаэкран, Ирбит


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