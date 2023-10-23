23 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Внешнеторговый оборот уральских предприятий упал на 11%

В 2023 году внешнеторговый оборот уральских предприятий снизился на 11%. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

По его словам, это произошло за счет экспорта, который сократился на 16%, и импорта, сократившегося на 7%.

"Экспорт у нас сократился, в основном, за счет сокращения поставок черных металлов и изделий из них на внешний рынок. При этом кризиса на наших предприятиях нет – все, что они производят, находит своего покупателя, в том числе на внутреннем рынке", - отметил Фролов.

Он добавил, что также сократился экспорт полимеров – это связано с тем, что закрылся европейский рынок.

"Сейчас наши предприятия переориентируются на восток, но это не так быстро происходит", - пояснил таможенник.

Таможенный терминал(2023)|Фото: Накануне.RU

Фролов также сообщил, что при снижении экспортных поставок по отдельным позициям, есть существенный рост по другим. Это касается делящихся радиоактивных материалов, синтетического каучука, драгоценных металлов и камней.

Кроме этого, глава Уральской таможни назвал наиболее активных внешнеторговых партнеров – это Китай (23%), Турция (20%) и Узбекистан (более 10%). По его словам, если говорить о странах ЕС, то экспорт и импорт существенно изменились. Однако, несмотря на это, в десятке стран импортеров и экспортеров остаются США, Франция, Германия.

"Конечно, объемы не те, но, по крайней мере, внешняя торговля не остановилась", - добавил Алексей Фролов.

Теги: торговля, экспорт, импорт, таможня


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