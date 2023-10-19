Shot: сенатор от Татарстана попал в реанимацию после аварии

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в аварию и после этого угодил в реанимацию.

По версии telegram-канала Shot, авто сенатора выехало на "встречку "и протаранило другую машину. Удар был такой силы, что Емельянова выбросило из салона. Авария случилась на трассе Чистополь – Нижнекамск.

Емельянов родился 1 января 1957 г. в поселке Карамалинка Заинского района Татарской АССР. В 1987 г. закончил Казанский химико-технологический институт по специальности "инженер-механик", в 2002 г.— Казанский государственный технологический университет по специальности "экономист-менеджер".

Работал автослесарем пассажирского автотранспортного объединения Нижнекамска, главным инженером, директором автотранспортной колонны ПО "Камэнергостройпром", первым замглавы администрации Набережных Челнов, главой Елабужского муниципального района, мэром Елабуги. С 2019 г. – сенатор Совета Федерации.