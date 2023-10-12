В России призвали развивать производство хлебопекарного оборудования и оборудования для переработки мяса и птицы

Пищевое машиностроение — важная и перспективная отрасль, которая в последние годы показывает положительную динамику. За семь лет объем отечественного производства машин и оборудования для пищевой промышленности вырос в 2,2 раза, в этой сфере работают более 270 предприятий в 51 регионе РФ. Об этом заявил на VII Форуме "Пищевое машиностроение" президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Рынок "пищевки" в этом году вырос в денежном выражении на 79%, российское производство на 34% до 78,1 млрд руб. Однако импорт все шире проникает в отрасль, количество российских производителей сокращается: в 2022 году отечественные производители занимали 56%, в 2023 году их доля сократилась до 43%. В 2020-2023 годах высокая доля импорта приходится на Турцию (+367%), Испанию (+240%), Китай (+145%).

Конкуренция очень сильна, ситуация непростая, но несмотря на это, российские предприятия инвестируют в развитие, выпускают новую продукцию, расширяют линейки оборудования, замещают иностранные машины на отечественных производствах.

По мнению экспертов форума, России сейчас крайне важно развивать производство оборудования:

хлебопекарного (производительностью до 100 т в сутки);

для переработки мяса и птицы;

для общественного питания;

для производства кормов животным;

упаковочного;

компонентов.

Для этого нужно: