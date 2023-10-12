12 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба форума &quot;Пищевое машиностроение&quot;

В России призвали развивать производство хлебопекарного оборудования и оборудования для переработки мяса и птицы 

Пищевое машиностроение — важная и перспективная отрасль, которая в последние годы показывает положительную динамику. За семь лет объем отечественного производства машин и оборудования для пищевой промышленности вырос в 2,2 раза, в этой сфере работают более 270 предприятий в 51 регионе РФ. Об этом заявил на VII Форуме "Пищевое машиностроение" президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Рынок "пищевки" в этом году вырос в денежном выражении на 79%, российское производство на 34% до 78,1 млрд руб. Однако импорт все шире проникает в отрасль, количество российских производителей сокращается: в 2022 году отечественные производители занимали 56%, в 2023 году их доля сократилась до 43%. В 2020-2023 годах высокая доля импорта приходится на Турцию (+367%), Испанию (+240%), Китай (+145%).

Конкуренция очень сильна, ситуация непростая, но несмотря на это, российские предприятия инвестируют в развитие, выпускают новую продукцию, расширяют линейки оборудования, замещают иностранные машины на отечественных производствах.

Форум "Пищевое машиностроение"(2023)|Фото: пресс-служба форума "Пищевое машиностроение"

По мнению экспертов форума, России сейчас крайне важно развивать производство оборудования:

  • хлебопекарного (производительностью до 100 т в сутки);
  • для переработки мяса и птицы;
  • для общественного питания;
  • для производства кормов животным;
  • упаковочного;
  • компонентов.

Для этого нужно:

  • увеличить финансирование Программы 823 до 2,5 млрд руб. в 2024 г. и до 3 млрд — в последующие годы;
  • предоставить гранты на развитие комплектующих (бюджет — не менее 10 млрд руб. в год);
  • распространить льготы для IT-компаний на специализированное машиностроение;
  • установить пошлины на импортное оборудование выше ставок ВТО;
  • предусмотреть льготное кредитование для российских производителей через Минсельхоз.

Форум "Пищевое машиностроение"(2023)|Фото: пресс-служба форума "Пищевое машиностроение"

Теги: Пищевое машиностроение, Константин Бабкин


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