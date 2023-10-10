11 Октября 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Наталья Комарова наладила контакт власти с жителями в Сургуте и Сургутском районе

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает масштабный тур по региону. Одной из точек притяжения стали Сургут и Сургутский район. Глава автономии встретилась с депутатами, главой Сургута, жителями города. Визит получился насыщенным — удалось решить различные вопросы, "сверить часы", наладить после обращений жителей контакт с местной властью. О том, как прошла поездка руководителя региона в экономическую столицу Ханты-Мансийского автономного округа, читайте в материале Накануне.RU.

Сургут — экономическая база Югры, площадка для создания и внедрения технологий, необходимых для освоения Арктики и Приполярного Урала. Город становится одним из реальных экономических центров Севера, и это происходит без "накачки" города деньгами под "витринные проекты". Сургут закрепляет за собой статус научного центра для нефтегазовой отрасли, плацдарма для разработки, апробации и внедрения технологий импортозамещения в нефтянке.

Приехав в город, Наталья Комарова встретилась с его руководителем Андреем Филатовым, председателем думы Сургута Максимом Слеповым, депутатами городской думы.

"Нам предстоит серьезная работа по оценке того, что и насколько успешно мы сделали за текущий период, в 2023 году, и по определению точек на "Карте развития Югры", которые мы выбираем на следующий, 2024-й. Нужно выработать конкретные решения на среднесрочный период. Таким образом будем выстраивать обеспечение этих решений, начиная с государственного, муниципального планирования, в том числе в части инвестиционного, социального-экономического развития территорий", — сказала губернатор Югры.

Андрей Филатов поблагодарил Наталью Комарову за помощь в решении проблемы переселения из аварийного фонда: губернатор поддержала просьбу выделить до конца года средства на приобретение жилья для всех очередников (462 семьи) из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Жильцы ветхих и аварийных домов до 2017-го (426 семей) уже почти все получили квартиры или компенсации.

Наталья Комарова, Андрей Филатов, Сургут(2023)|Фото: Р. Нуриев

"С региональной и вашей поддержкой, с нашей вовлеченностью все получится реализовать", — сказал Андрей Филатов.

Одной из важных частей поездки стала встреча с жителями Сургута. На ней губернатор Наталья Комарова назвала переселение граждан из аварийного жилого фонда одним из приоритетных направлений сотрудничества. Сургут обеспечен финансированием для расселения всех деревянных домов в первом квартале 2024 года.

"Это большое дело наряду с ликвидацией балков. Уходит риск признания аварийными жилых домов, которые еще используют люди", — сказала Наталья Комарова.

На встрече прозвучало предложение изменить порядок личных встреч с представителями администрации города. По словам одной из жительниц Сургута, ей ни разу не удалось попасть на личную встречу с главой города, потому что ее постоянно переводили на заместителей. Андрей Филатов пытался объяснить это тем, что заместители лучше разбираются в том или ином вопросе, но Наталья Комарова отметила, что необходимо действовать в другом порядке, и, наоборот, начинать диалог с главы города, а затем, при необходимости, направлять к заместителям.

Другим важным мероприятием стала встреча с жителями Сургутского района. По словам губернатора, особенность такого формата встреч в том, что диалоги нацелены на выявление потребностей и интересов жителей, а также сбор предложений, которые войдут в ежегодный отчет о результатах деятельности правительства Югры за 2023 г., инвестиционное послание и ежегодное обращение к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы автономного округа.

Губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с жителями Суцргутского района(2023)|Фото: admhmao.ru

"Мы все, югорчане, 1 млн 730 тыс. человек — это Команда Югры, Команда России, Команда Путина", — подчеркнула Наталья Комарова и напомнила о том, что по такому же принципу была составлена "Карта развития Югры", часть проектов которой уже реализована, а часть реализуется под особым контролем органов власти и общественности.

Среди достигнутых целей глава региона отметила капитальный ремонт поликлиники в Барсово. В Ульт-Ягуне до конца года планируют построить молодежный центр, в котором молодые люди будут осваивать будущие профессии. В Лянторе завершается обустройство сквера и пешеходной зоны в микрорайоне №5. В числе приоритетных направлений остается расселение аварийного и фенольного жилья.

Губернатор Югры Наталья Комарова в больнице Барсово, Сургутский район(2023)|Фото: admhmao.ru

Также во время поездки в город и район глава автономного округа побывала в различных организациях. Например, в Барсово Наталья Комарова побывала в здании поликлиники. По данным главы Сургутского района Андрея Трубецкого, объект меньше месяца назад открыли после капитального ремонта. Масштабная реконструкция длилась почти два года — износ здания составлял 41%. Кроме того, Сургутский район первым в стране и регионе принял участие в реализации программы по переселению из фенольного жилья. Первые ключи новоселы получили еще в декабре 2022 г.

"Хочу поблагодарить команду Сургутского района за реализацию фенольной программы. Правительство России приняло такое решение, откликнулось на нашу потребность в этом отношении. Вы справились. Из окружного бюджета выделены дополнительные финансовые ресурсы для Сургутского района на расселение из аварийного и фенольного жилья", — сказала Наталья Комарова.

Губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с жителями Сургутского района(2023)|Фото: admhmao.ru

В Сургуте губернатор автономного округа побывала в промышленном технопарке "Сириус Б". Он работает по национальным проектам "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости". Площадь земельного участка — 1,7 га, в планах — ее рост до 2 га. Основные направления деятельности технопарка: биомедицина, легкая промышленность.

В технопарке работают ООО "Торговый Дом "Сибирские просторы"" (производство средств индивидуальной защиты и медицинской одежды из нетканых материалов: лицевые маски, бахилы, халаты, шапочки); ООО "Реафарм" (выращивание микрозелени/лекарственных трав, проект реализуется в сотрудничестве с Сургутским государственным университетом); ООО "Ресурсопт" (производство гидравлических шлангов высокого давления для спецтехники).

Губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с жителями Сургута(2023)|Фото: admhmao.ru

По мнению политолога Александра Безделова, которым он поделился с Накануне.RU, каждая подобная поездка главы региона положительно отражается на работе органов власти.

"Это инспекция объектов, состояния дел. Всегда из этого делают организационные, кадровые выводы/, дают поручения. Это работает также, как и в случае с поездками представителей федеральной власти. Учитывая характер губернатора, которая раздает поручения прямо на месте", — сказал эксперт.

Политолог уверен, что глава региона активно участвует в решении проблем, стараясь активно включаться в работу. Эксперт считает заслугой губернатора тот факт, что она за время руководства регионом смогла стабилизировать ситуацию в Югре.

"Югра — сложный субъект федерации в политическом, экономическом, социальном плане. В начале ее руководства были конфликты в муниципалитетах, с местными элитами, текучка руководящих кадров в правительстве округа, распространялось протестное голосование. Сейчас эти вопросы удалось купировать. В регионе сохраняется политическая и экономическая стабильность. Если говорить о роли личности в истории, она скорее положительная — округ выровнялся в сравнении с Тюменской областью и Ямалом, которые являются ориентирами для большинства регионов России по эффективности управления", — подчеркнул Александр Безделов.

Теги: Югра, Сургут, Сургутский район, Наталья Комарова


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