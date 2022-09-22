"Постоянно лужи": инвалиды и пожилые петербуржцы не дождались решения Бегловым проблемы ливневок

С приходом в сентябре в Северную столицу череды циклонов, сопровождаемых обильными осадками, горожане вновь столкнулись с одной из системных проблем, которую еще в 2019 году обещал решить нынешний губернатор региона Александр Беглов. Из-за того, что устаревшая неэффективная городская система водоотведения за три года так и не была модернизирована градоначальником, а коммунальные службы не обслуживают должным образом забитые ливневки, после каждого сильного дождя перемещение по тротуарам и переход пешеходных переходов превращается в настоящее испытание для многих петербуржцев, прежде всего, это создает неудобства инвалидам.

На сегодняшний день на специализированном портале «Наш Санкт-Петербург» числится более 250 необработанных чиновниками обращений касательно больших луж на проезжей части и тротуарах, оставленных жителями города на Неве. Простые петербуржцы отмечают, что из-за отсутствия ливневых стоков в пешеходных зонах и местах пересечения проезжей части образуются искусственные озера, преодолеть которые непросто, особенно пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями. При этом в администрации губернатора Александра Беглова не спешат решать проблему, несмотря на большое число поступающих жалоб.

«Просьба решить данную проблему — лужа по всему тротуару, людям невозможно пройти», — сообщила на портале Смольного жительница муниципального округа Балканский в составе Фрунзенского района Петербурга. К своей заявке Ирина Ф. приложила соответствующие фотографии, на которых видны огромные лужи на тротуаре по улице Будапештская, препятствующие горожанам.

«После дождя постоянно лужи! Глубокие!», — написала петербурженка Светлана Ц. проживающая в МО Звездное в Московском районе города.

«Неисправна ливневая канализация. Засорен слив», — пожаловался один из жителей муниципального округа Аптекарский остров в Петроградском районе. На опубликованных им фото видна большая лужа. Пересечь проезжую часть на этом участке, особенно инвалиду-колясочнику, будет крайне непросто.

«Не работает дождевая канализация. Необходимо не откачкой воды заниматься, когда она сама испаряется, а водоотвод починить», — говорится в обращении Андрея Б. на портале «Наш Санкт-Петербург».

«Просадка, вода не может уйти в ливневку, вечная лужа», — сообщил петербуржец, проживающий в муниципальном округе Народный в составе Невского района.

С начала осени число таких обращений на портале горадминистрации возросло. Тем не менее, местные власти фактически не предпринимают никаких действий для решения беспокоящего многих граждан вопроса. Напомним, будучи на посту врио губернатора Петербурга, Александр Беглов в рамках предвыборной кампании обещал модернизировать устаревшую систему водоотведения мегаполиса. Но за три прошедших года работы по реконструкции ливневок были закончены лишь по восьми адресам. Такие низкие темпы не позволяют избавиться от проблемы, которая не теряет актуальности и создает большие трудности главным образом для маломобильных граждан.