Ростех заявил об остром дефиците IT-специалистов на российском рынке труда

В России наблюдается острый дефицит IT-специалистов и кадров радиоэлектронного комплекса различного профиля, считают в Ростехе. Только одной этой госкорпорации ежегодно нужны более 2,5 тыс. IT-специалистов, передает ТАСС.

"Ситуация затрагивает более 230 организаций корпорации в 47 регионах, где необходимы кадры по 40 основным специальностям в сферы IT", - заявила директор Ростеха по управлению персоналом Юлия Цветкова.

Компания готова предложить сотрудникам компенсации первоначального взноса или процентов по ипотеке, арендных платежей за жилье, ДМС, санаторно-курортное обеспечение и материальную помощь, но, похоже, это не далеко не всегда работает.

Ростех предлагает распространить льготы для IT-компаний на предприятия ОПК.

Ранее представители российского правительства заявляли, что скоро IT-специалисты, уехавшие из России после 24 февраля, вернутся. Также ставка делается на расширение приема в технических вузах. Правда, по последним данным, у абитуриентов, идущих в технические вузы, снижаются баллы ЕГЭ.