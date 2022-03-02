Boeing приостанавливает обслуживание самолетов в России

Американская авиастроительная компания Boeing объявила о приостановке технической поддержки и обслуживания своих самолетов, принадлежащих (или находящихся в лизинге) у российских перевозчиков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

"Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний", — заявили в компании, добавив, что основные операции в Москве приостановлены.

Это может означать остановку эксплуатации самолетов этого производителя через какое-то время, поскольку авиакомпании не смогут гарантировать безопасность перелетов и своевременную замену оригинальных расходников и комплектующих.

Флот некоторых перевозчиков в России состоит преимущественно из самолетов Boeing, например, у лоукостера "Победа" в парке только Boeing 737-800 NG.

Остановка обслуживания связана с введением в отношении России западных санкций, ставших ответом на проведение военной операции РФ на Украине.