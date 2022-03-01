01 Марта 2022
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Политика За рубежом
Суперъяхта Nod (2021) | Фото: isrageo.com

В Конгрессе США нашли способ изъятия яхт и самолетов у россиян

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Лэнс Гуден нашел способ изъять яхты и самолеты, принадлежащие россиянам, попавшим под санкции.

Политик предложил захватить имущество, используя каперские грамоты, право выдачи которых принадлежит Конгрессу США.

По его словам, у представителей руководства России "до сих пор есть яхты и самолеты, которые стоят в гаванях и аэропортах по всему миру".

Право на выдачу каперских грамот до сих пор закреплено в конституции США. Оно использовалось для захвата собственности от имени правительства, однако с XIX века не выдавалось, отмечает Regnum.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены арестовать недвижимость и яхты российских бизнесменов.

В январе министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пригрозила "российским олигархам" и связанным с Кремлем компаниям санкциями в случае вторжения России на Украину, допустив конфискацию имущества. По ее словам, "олигархам, связанным с Путиным, и российским компаниям, оказывающим поддержку Российскому государству, негде будет спрятаться".

Во Франции также прозвучало предложение провести инвентаризацию яхт, самолетов, автомобилей класса "люкс", принадлежащих российским бизнесменам с целью возможного изъятия.

Теги: конгресс сша, яхты, самолеты, каперские грамоты



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