УГМК достроит парковку у ДК им.Лаврова, где хотели "впихнуть" свечку

Перехватывающая парковка у станции метро "Уралмаш" и ДК им.Лаврова все же будет построена, но только уже "УГМК-Затсройщиком". Об этом сообщает "РБК-Екатеринбург".

Ранее компания "МВ-Урал" выкупила землю, решив построить многоуровневую парковку. Главной целью было разгрузить дороги от машин - водители могли бы парковаться у станции, добираться до пункта назначения на метро, а после возвращаться и забирать обратно свое авто. Однако "благородная цель" в дальнейшем сменилась желанием "впихнуть" вместо парковки 28-этажную "свечку". Дело дошло до суда, однако даже мэрия Екатеринбурга не смогла доказать незаконность действий застройщика.

Как рассказал директор ГК "Априори" Сергей Козлов, представлявший интересы застройщика в суде, "МВ-Урал" в итоге обменял землю на площадку в микрорайоне "Изумрудный бор". Таким образом, участок у ДК им. Лаврова перешел "УГМК-Застройщику", который решил все же достроить многоуровневую перехватывающую парковку, после чего передать ее городу.

На данный момент, по словам Сергея Козлова, идет разработка проекта межевания. Объект с благоустроенной территорией собираются ввести в эксплуатацию ближе к лету. После будет решаться вопрос о передачи парковки на баланс муниципалитета.