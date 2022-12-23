Сладости, развивающие игры и новогодние спектакли: «Уралкалий» поздравляет детей сотрудников Группы с Новым годом

Пятнадцать тысяч детей сотрудников компании "Уралкалий" получили сладкие подарки к Новому году. Мальчикам и девочкам в возрасте от одного года до 5 лет вручили не только сладости от ведущих производителей кондитерских изделий, но и развивающие игрушки, детям в возрасте 6-10 лет — микроскопы, 11-15 лет — фотообъективы на телефоны и спортивные бутылки для воды.

В каждом наборе подарков также представлены эксклюзивные настольные игры от "Уралкалия" и "Уралхима", сообщает пресс-служба ПАО "Уралкалий".

Кроме того, компания организует для детей сотрудников различные праздничные представления. В Березниках дошкольники посетят новогоднюю сказку «Волшебные подарки Деда Мороза», а дети 7-14 лет увидят постановку «Приключение Ледяного Джека». В Соликамске для детей в возрасте 3-6 лет будет организовано представление «Иван Царевич и серый кот», школьники 7-14 лет посмотрят мультфильмы «Чебурашка», «Непослушник-2» и «Иван Царевич и серый волк».

Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» подчеркивает: "Подарки для детей сотрудников Группы «Уралкалий» — это не только добрая традиция, но и важная часть социальной политики Компании. В этом году объем средств, выделенных на приобретение подарков и организацию новогодних представлений, составил более 43 млн рублей".