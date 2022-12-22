В пяти районах Челябинской области снизились темпы строительства жилья
В Челябинской области с января по ноябрь введено 1 млн 769,2 тыс. квадратных метров жилья, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди лидеров отмечаются Нагайбакский район (159,3%), Варненский (277,1%), Еткульский районы (129,8%), Нязепетровский (191,2%) и Златоуст (95,9%).
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палате региона, сокращение ввода жилья наблюдается в Брединском (24,1%), Катав-Ивановском (52,1%), Саткинском (37,3%), Кизильском (46,7%) и Чесмескном районах (32,7%).