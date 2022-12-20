20 Декабря 2022
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Происшествия В России Белгородская область
Фото: Вячеслав Гладков

ВСУ обстреливают город в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале высказался об обстреле города Шебекино.

"В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу", - написал Гладков.

В результате обстрела нарушено электроснабжение.

"Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено", - уточнил губернатор.

Теги: Вячеслав Гладков, Шебекино, обстрел, ВСУ



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