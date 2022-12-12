Петербуржцы массово жалуются на разрастающиеся по всему городу «кучи Беглова» и заснеженные дороги

Заявленное представителями петербургского Комитета по благоустройству масштабное обновление парка снегоуборочных машин не дало никакого результата — горожане про-прежнему массово жалуются на некачественную работу коммунальщиков. Так, на портале «Наш Санкт-Петербург» на текущий момент насчитывается более тысячи необработанных обращений граждан касательно неубранного снега на автомобильных дорогах. И без того непростую обстановку на заснеженных автомагистралях Северной столицы усугубил обрушившийся на мегаполис 12 декабря с метелью и ветром циклон «Биргит».

На фоне череды декабрьских снегопадов жители Северной столицы практически не заметили убирающей снег на дорогах и тротуарах спецтехники. Впрочем, расчищающих пешеходные зоны дворников так же мало кто встречал. Несмотря на шквал критики в адрес администрации губернатора Александра Беглова в связи с управленческими ошибками и некачественной работой коммунальных предприятий Петербурга минувшей зимой, подход городских властей к решению системной проблемы, судя по всему, остался прежним.

Инертная позиция Смольного и отсутствие должного контроля за деятельностью городских служб привели к тому, что в Санкт-Петербурге повторяется прошлогодний «снежный коллапс», который влечет за собой целый шлейф неприятных для горожан последствий. В частности, с наступлением холодов на скользких заснеженных дорогах заметно возросло количество ДТП. На обледеневших тротуарах люди, как и минувшей зимой, петербуржцы и гости города нередко падают и травмируются. При этом уборка улиц от снежных осадков ведется представителями команды губернатора Беглова разве что на словах, что наглядно подтверждают 1179 новых жалоб на портале Смольного.

Кроме того, жители города на Неве делятся в Сети фотографиями с разрастающимися по всему Санкт-Петербургу «кучами Беглова». Такое название дали горожане еще в прошлом зимнем сезоне огромным сугробам, которые при бездействии главы Смольного лежали в разных районах до оттепелей. После нескольких небольших снегопадов в начале текущего месяца аналогичные грязно-снежные «горы» фиксируются повсеместно. Например, так сейчас выглядит участок автомобильной дороги на улице Хошимина в Выборгском районе.

Внушительных размеров «куча Беглова» образовалась не так давно на обочине вдоль Выборгского шоссе. Скорее всего, она здесь пролежит еще очень долго и может заметно увеличиться на фоне продолжающейся метели.

Такая же гора из грязного снега расположилась неподалеку от станции «Дыбенко» петербургского метрополитена. На фотографии, опубликованной в соцсетях одним из местных жителей, отчетливо видны следы техники, которая эту «кучу Беглова» сформировала.

По прогнозам синоптиков, в течении понедельника в Петербурге может выпасть до 10-15 сантиметров снежных осадков, в связи с чем количество таких искусственных сугробов, которые коммунальщики не хотят вывозить на снегоприемные и снегоплавильные пункты в городе только возрастет. Транспортный коллапс, отметившийся утренними 9-балльными пробками, к вечеру сегодняшнего дня, судя по всему, продолжится. Тем более метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий во второй половине дня. Пожалуй, единственное, что остается неизменным, это качество работы коммунальных служб Северной столицы и профильных комитетов Смольного.