12 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Ишиме и Тобольске эвакуировали школьников

В Ишиме и Тобольске эвакуировали школьников из учебных учреждений. Об эвакуации сообщили жители города в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В Ишиме были эвакуированы ученики всех школ города. По информации властей, причиной стали анонимные сообщения о минировании образовательных учреждений.

"Сегодня на электронные адреса образовательных учреждений Ишима от неизвестного лица поступило сообщение о минировании школ. В настоящее время 12 общеобразовательных учреждений города (все школы и православная гимназия) эвакуированы, в общей сложности это 6000 учащихся и 608 человек персонала. В данный момент работает оперативная группа, задействовано 2 служебные собаки. После проведения обследования и при отсутствии опасности учебная деятельность будет возобновлена", - говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировали также в информационном центре правительства Тюменской области.

"В связи с поступившими 12 декабря сигналами о возможном минировании зданий школ в Тобольске и Ишиме учащиеся первой смены были эвакуированы. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к осмотру зданий. По мере завершения проведения осмотров на части объектов образовательный процесс возобновлен. Часть объектов приступят к обучению уже со второй смены. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены и 13 декабря образовательный процесс продолжится в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее массовые эвакуации были в январе 2022 года в Тюмени. Причиной эвакуаций в тот раз были анонимные сообщения о возможном минировании зданий школ.

Теги: школа, эвакуация, Ишим, Тобольск, лжеминирование



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