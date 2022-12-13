В Ишиме и Тобольске второй день подряд "минируют" школы

В Ишиме и Тобольске второй день подряд минируют школы. Информация об этом появилась в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Учащиеся сообщают, что им велено явиться к третьему или к четвертому уроку.

"В школах снова эвакуация, но лично нашей школе написали, что это только на два урока, а потом мы должны будем прийти", "Нам тоже сказали к третьему приходить, учиться", - пишут дети в соцсетях.

Ситуацию прокомментировали в Информационном центре правительства Тюменской области.

"В связи с поступившими 13 декабря 2022 года электронными письмами о возможном минировании зданий школ в Тобольске, Ишиме и Ишимском районе учащиеся были эвакуированы. Механизм взаимодействия со специальными службами отработан, приняты необходимые меры реагирования. По мере завершения проведения осмотров на части объектов образовательный процесс возобновлен. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены и 14 декабря образовательный процесс продолжится в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В администрации Ишима сообщили, что некоторые школы уже возобновили занятия. Тревога вновь оказалась ложной.

"Как и днем ранее, на электронную почту общеобразовательных учреждений поступило анонимное сообщение о террористической угрозе. Проведена эвакуация учащихся и персонала всех школ города. Полицейские проводят обследование зданий. Работает оперативно-следственная группа со служебными собаками. Учебный процесс будет возобновлен сразу же после проведённой проверки помещений. В некоторых школах дети уже приступили к занятиям", - пояснили в мэрии.