В Екатеринбурге осужден бизнесмен, который хотел смыть в унитаз 15 кг конопли

В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, обвинявшемуся в хранении конопли в особо крупном размере. Когда к нему пришли из полиции, он пытался смыть "траву" в унитаз.

Напомним, задержание прошло в феврале этого года на улице Рощинской. На 34-летнего подозреваемого удалось выйти благодаря оперативной информации. В ходе операции по его задержанию мужчина попытался избавиться от криминального товара. Несколько коробок с колоплей он сбросил с балкона, а какую-то часть постарался отправить в канализацию. Однако каннабиса было так много, что справиться со всем объемом он не успел и был задержан. Всего уралец хотел утопить в унитазе 15 кг "травы".

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, общий вес наркотика (с учетом выброшенного из окна) составил более 16 кг. Кроме этого, в квартире нашли специальное оборудование для выращивания агрокультур.

Сам подозреваемый пояснил сыщикам, что вырастил "криминальный урожай" самостоятельно на съемной квартире, принадлежащей его знакомой. Коноплю до момента задержания хранил там же. О самом "плантаторе" известно, что проживает он в Екатеринбурге и ранее судим не был. Как выяснили в полиции, уралец был директором компании, занимающейся поставками металлопродукции, и, с его же слов, имел достаточно высокий доход.

Чкаловский районный суд признал бизнесмена виновным в хранении запрещенных веществ в крупном размере. За это ему назначено шесть лет лишения свободы.