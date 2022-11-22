В Екатеринбурге осужден бизнесмен, который хотел смыть в унитаз 15 кг конопли

22 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге осужден бизнесмен, который хотел смыть в унитаз 15 кг конопли

В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, обвинявшемуся в хранении конопли в особо крупном размере. Когда к нему пришли из полиции, он пытался смыть "траву" в унитаз.

Напомним, задержание прошло в феврале этого года на улице Рощинской. На 34-летнего подозреваемого удалось выйти благодаря оперативной информации. В ходе операции по его задержанию мужчина попытался избавиться от криминального товара. Несколько коробок с колоплей он сбросил с балкона, а какую-то часть постарался отправить в канализацию. Однако каннабиса было так много, что справиться со всем объемом он не успел и был задержан. Всего уралец хотел утопить в унитазе 15 кг "травы".

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, общий вес наркотика (с учетом выброшенного из окна) составил более 16 кг. Кроме этого, в квартире нашли специальное оборудование для выращивания агрокультур.

Уничтожение конопли жителем Екатеринбурга(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Сам подозреваемый пояснил сыщикам, что вырастил "криминальный урожай" самостоятельно на съемной квартире, принадлежащей его знакомой. Коноплю до момента задержания хранил там же. О самом "плантаторе" известно, что проживает он в Екатеринбурге и ранее судим не был. Как выяснили в полиции, уралец был директором компании, занимающейся поставками металлопродукции, и, с его же слов, имел достаточно высокий доход.

Чкаловский районный суд признал бизнесмена виновным в хранении запрещенных веществ в крупном размере. За это ему назначено шесть лет лишения свободы.

Теги: наркотики, суд, конопля, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.02.2022 10:07 Мск Екатеринбуржец хотел смыть в унитаз 15 кг конопли, когда к нему пришла полиция


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети