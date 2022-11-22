Аксенов опроверг сообщения об эвакуации жителей Армянска

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию, появившуюся в соцсетях, об эвакуации людей из Армянска.

"Это фейки. Никакой эвакуации нет", - заявил Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности полуострова.

18 ноября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на территории Крыма ведутся фортификационные работы, "направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан". Он добавил, что "безопасность Крыма должна быть достигнута за счет мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области".