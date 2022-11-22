22 Ноября 2022
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Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени доброволец отправился на спецоперацию, чтобы не быть "диванным аналитиком"

Доброволец из Тюмени отправился служить в Вооруженных силах РФ, потому что ему надоело быть "диванным аналитиком". Об этом Накануне.RU со ссылкой на слова военнослужащего сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

"Я всю жизнь проработал директором и на руководящих должностях. Мне надоело быть "диванным аналитиком" и смотреть, как наша страна воюет с НАТО. То есть, мы не воюем с украинцами, мы воюем с натовцами. Их все больше и больше становится. Мы идем освобождать свои земли. Мотив такой был", - сообщил доброволец в видеозаписи, опубликованной инфоцентром.

Военнослужащий также рассказал о своей подготовке к участию в спецоперации, например, он сообщил, что дополнительно приобрел теплую одежду и обувь. При этом, по словам солдата, всеми необходимыми вещами он был обеспечен.

Отметим, что в Тюменской области сформированы три спецподразделения Минобороны РФ - "Тайга", "Тобол" и "Сибирь". Службу в них несут исключительно добровольцы. Они участвуют в спецоперации.

Накануне очередной эшелон с мобилизованными отправился из Тюмени к месту выполнения поставленных задач. До этого военные больше трех недель проходили обучение на полигоне. По традиции военнослужащих провожали кадеты "Юнармии" с письмами в руках. Конверты с монетами мобилизованным передали "серебряные" волонтеры.

Теги: доброволец, спецоперация, военнослужащий



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