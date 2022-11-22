22 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото:1tv.ru

Руспродсоюз: стоимость "Оливье" снизилась впервые за несколько лет

В России впервые за несколько лет стоимость одного из главных атрибутов празднования Нового года салата "Оливье" практически не изменилась по отношению к прошлому сезону.

Набор продуктов для блюда на четверых человек подешевел на 0,4% и составляет 375 руб., говорят в ассоциации производителей "Руспродсоюз". Расчет экспертов основывается на основании официальной статистики по итогам октября.

Эксперты отмечают, что стоимость салата удалось сдержать за счет подешевевших овощей. Ингредиенты для еще одного новогоднего салата — "Селедки под шубой" — оказались дороже. Стоимость четырех порций увеличилась за год на 4,6%, до 225 руб., сообщают "Известия".

Напомним, год назад "Оливье" и "Селедка под шубой" стали дороже на 15-25%.

Теги: Руспродсоюз, новый год, салаты, продукты



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