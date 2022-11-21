Количество пострадавших в аварии с автобусом в Красноярском крае выросло до 14

Количество пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Красноярском крае увеличилось до 14 человек.

"За помощью обратились 14 человек. Состояние средней тяжести, тяжелых нет", - сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Напомним, по предварительной информации краевого УМВД, сегодня около 10.00 на 333 км автодороги Канск – Абан – Богучаны автобус, ехавший по маршруту Красноярск – Богучаны, при объезде автомобиля "Шевроле Нива", который поворачивал налево, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе ехали 36 человек.