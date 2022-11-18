Суд взыскал с Ройзмана больше полумиллиона за работу МВД на протестных акциях

Октябрьский районный суд взыскал 565 тыс. рублей с экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, активистов Виктории Райх и Ирины Норман, а также двух свердловчан Сергея Чеченева и Кирилла Серебренникова. Все они участвовали в протестной акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.

Суд полностью удовлетворил иск МВД, который настаивал на компенсации за сверхурочные часы работы полицейских во время митинга. В эту сумму вошли расходы на горюче-смазочные материалы и бензин. Представитель МВД заявил, что если бы не действия подсудимых, что привели к реальному ущербу, средства остались бы в бюджете. В связи с этим в качестве обвиняемых и тех, кто должен понести финансовую ответственность, было решено назначить организаторов митинга.

На заседании со стороны ответчиков была только защита - ни Ройзман, ни другие обвиняемые сегодня не пришли. Адвокаты заявили, что участники митинга не устраивали беспорядки, да и причиненный вред имуществу полиции не является результатом действий именно их подзащитных, которых МВД решило считать организаторами.

"Бюджетные отношения - это бюджетные отношения. Средства имели целевое назначение, и взыскание средств с граждан не совсем законно. Взыскивая эти средства, МВД вместо госоргана становится коммерческой организацией", - отметил адвокат экс-главы Екатеринбурга Владислав Идамжапов, добавив, что решение будет обжаловано.