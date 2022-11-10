10 Ноября 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В правительстве Тюменской области новое кадровое назначение

В правительстве Тюменской области новое кадровое назначение, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона.

"На должность директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, главного государственного инспектора Тюменской области в области охраны окружающей среды с 10 ноября 2022 года назначена Ольга Галкина. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор", - говорится в сообщении.

Ранее Ольга Галкина занимала должность заместителя директора данного департамента.

Прежний глава департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области Василий Щепелин оставил свою должность в августе 2021 года. Бывший руководитель пожелал коллективу департамента и отрасли в целом дальнейшего развития. За период его службы Госохотуправление поменяло статус на Госохотдепартамент. Ряд процессов отрасли подвергся цифровизации — электронные аукционы и документооборот, взаимодействие с МФЦ с использованием QR-кодов.

На протяжении пяти лет в регионе на 46% выросла численность лосей и на 34% косулей. В Вагайском и Викуловском районах были созданы заказники — "Северо-болотный" и "Александровский".

Теги: кадровое назначение, директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, Александр Моор, Ольга Галкина



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