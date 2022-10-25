25 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Бывшему партнеру "Роснано" вменили хищение $50 млн у люксембургской "дочки" компании

18 октября прошли обыски у Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited. В оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники ФСБ и МВД. Против Дьяченко возбуждено уголовное дело, речь идет о хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Информацию об обысках и "уголовке" Дьяченко сообщил "Ведомостям" знакомый с материалами дела источник и подтвердил собеседник, близкий к МВД, а также официальный представитель "Роснано". По словам собеседников, следствие подозревает Дьяченко в хищении $50 млн у люксембургской "дочки" "Роснано" – Fonds Rusnano Capital S.A., которая была соучредителем фонда Nanoenergo. Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО "УК "Сберинвест"), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили собеседники.

$90 млн Nanoenergo были перечислены через счета, открытые в АКБ "Пересвет" и Bank of Cyprus в нарушение учредительных документов фонда на счета компаний ОАО "Композитные трубы", ООО "Рисовые высокие технологии", ООО "Сармат", ООО "Технологии гидроэнергетики" и ООО "Угольные инновационные технологии".

Это уже второе за последние месяцы уголовное дело против аффилированных с "Роснано" управленцев. 2 сентября 2022 г. Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестиционного директора УК "Роснано" и члена совета директоров портфельной компании "ЭЛВИС-НеоТек" Наиля Губаева. В отношении него было возбуждено дело статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Напомним, на фоне этого власти обсуждают возможность ликвидации "Роснано".

Теги: Роснано, Олег Дьяченко



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