24 Октября 2022
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Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На площадке "Тобольск-Нефтехима" произошел взрыв и горение газа

Сегодня утром в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" произошел взрыв и горение газа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Тюменской области, сообщение об инциденте поступило в 7.47 по местному времени.

"В дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области поступила информация о хлопке в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим", расположенном по адресу: Тобольск, территория Восточно-промышленного района. Происходит горение газа в емкости в цехе по всей площади (размер цеха три на пять метров). Сведений о погибших и пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" произошли взрыв и горение газа(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В настоящее время на месте вызова работают 35 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России девять человек и три единицы техники. Угрозы распространения огня нет, пожарно-спасательные подразделения контролируют зону горения до полного выгорания газа в емкости.

В товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" произошли взрыв и горение газа(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Теги: Тобольск-Нефтехим, хлопок, горение газа, товарно-сырьевой цех



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