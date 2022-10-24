На площадке "Тобольск-Нефтехима" произошел взрыв и горение газа

Сегодня утром в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" произошел взрыв и горение газа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Тюменской области, сообщение об инциденте поступило в 7.47 по местному времени.

"В дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области поступила информация о хлопке в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим", расположенном по адресу: Тобольск, территория Восточно-промышленного района. Происходит горение газа в емкости в цехе по всей площади (размер цеха три на пять метров). Сведений о погибших и пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте вызова работают 35 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России девять человек и три единицы техники. Угрозы распространения огня нет, пожарно-спасательные подразделения контролируют зону горения до полного выгорания газа в емкости.