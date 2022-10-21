На российско-грузинской границе сворачивают мобильный пункт военкомата

В конце этой неделе на российско-грузинской сухопутной границе свернут работу мобильного пункта военкомата, сообщает Telegram-канал Baza. Издание отмечает, что сейчас число переходящих границу сократилось, с этим связано решение убрать мобильный пункт.

После объявления о мобилизации в России на пропускном пункте "Верхний Ларс" (Северная Осетия – Грузия) скопилось огромное количество россиян, желающих покинуть страну.

О появлении на границе мобильного пункта стало известно 27 сентября. Сначала сообщалось, что мобилизационные повестки будут выдавать только жителям Северной Осетии, собирающимся покинуть страну, но позже их стали выдавать всем.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация должна завершиться "в течение двух недель", то есть до конца октября.