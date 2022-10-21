21 Октября 2022
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Политика Чувашская Республика
Фото: Накануне.RU

Строителям Чувашии предстоит восстановить еще шесть жилых домов Мариуполя

В общей сложности строителям Чувашии предстоит восстановить 14 поврежденных жилых домов города Мариуполя, сообщает официальный портал республики. Главная задача на данный момент – закрыть тепловой контур в домах перед наступающей зимой.

«Сейчас активно готовим объекты к отопительному сезону: устанавливаются окна и батареи, в двух домах продолжается монтаж кровельного покрытия, в двух других кровля уже готова. Все элеваторные узлы приведены в рабочее состояние и опрессованы. До конца недели планируется подать тепло в первый дом, а к концу месяца – во все дома, вверенные нам для восстановления», – рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов.

На текущем этапе уже определен подход к восстановлению восьми домов, вверенных Чувашской Республике ранее. Уже известно, что четыре дома будут восстанавливаться строительными работами, еще четыре – снесены и отстроены заново.

Мариуполь(2022)|Фото: Роман Алёхин

В одном из домов, подлежащих сносу, на данный момент все еще проживает большая часть жителей, которых на данный момент некуда переселить. Поэтому пока в их доме будут заменены радиаторы и окна, чтобы люди могли справиться с зимними погодными условиями.

Сегодня над восстановлением этих домов трудятся ежедневно 160 строителей Чувашской Республики. Работники обеспечены строительной техникой, а необходимые строительные материалы уже поступили на объекты.

Теги: мариуполь, строители, восстановление жилых домов



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