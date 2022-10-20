Россияне сняли в сентябре со своих счетов в банках 458 миллиардов рублей

Россияне сняли со счетов в банках за сентябрь 458 млрд руб. Теперь на их счетах в банках остается 33, 14 трлн руб., таким образом, общая масса средств на счетах потеряла 1,4%, пишут "Ведомости", ссылаясь на обзор Центробанка.

Отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. Кроме того, поясняет регулятор, граждане склонны снимать наличные в ситуации стресса или неопределенности, как это было весной, но потом обычно возвращают деньги в банки.

Максимальное сокращение пришлось на валютные счета, они сократились на 10,4%.