По 15 тысяч на каждого ребенка: губернатор Прикамья принял решение поддержать материально семьи мобилизованных

Губернатор Дмитрий Махонин принял решение о выплатах не только мобилизованным, но и их семьям, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил глава региона во время заседания краевого правительства, трансляция которого велась в "ВКонтакте", семьям мобилизованным будет оказана единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего. Кроме того, под действие того вида помощи попадают студенты до 23 лет, обучающиеся очно в вузах, техникумах и колледжах. Для оформления выплаты нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства.

Мобилизованные вправе сами определить, на какой счет будут перечислены деньги. Перевод может быть осуществлен также родственникам призывников.

"Наша задача — произвести выплаты максимально быстро. Они будут приходить в течение пяти дней после отправления в воинское подразделение", - сообщил губернатор.

С этой целью специалисты минсоцразвития отправлены в учебные центры.

Напомним, ранее сообщалось, что мобилизованным жителям Пермского края выплатят по 100 тыс. руб. Выплаты также поступят спустя пять дней после отправки в воинское подразделение.