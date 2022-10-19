По 15 тысяч на каждого ребенка: губернатор Прикамья принял решение поддержать материально семьи мобилизованных

19 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

По 15 тысяч на каждого ребенка: губернатор Прикамья принял решение поддержать материально семьи мобилизованных

Губернатор Дмитрий Махонин принял решение о выплатах не только мобилизованным, но и их семьям, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил глава региона во время заседания краевого правительства, трансляция которого велась в "ВКонтакте", семьям мобилизованным будет оказана единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего. Кроме того, под действие того вида помощи попадают студенты до 23 лет, обучающиеся очно в вузах, техникумах и колледжах. Для оформления выплаты нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства.

Мобилизованные вправе сами определить, на какой счет будут перечислены деньги. Перевод может быть осуществлен также родственникам призывников.

"Наша задача — произвести выплаты максимально быстро. Они будут приходить в течение пяти дней после отправления в воинское подразделение", - сообщил губернатор.

С этой целью специалисты минсоцразвития отправлены в учебные центры.

Напомним, ранее сообщалось, что мобилизованным жителям Пермского края выплатят по 100 тыс. руб. Выплаты также поступят спустя пять дней после отправки в воинское подразделение.

Теги: Дмитрий Махонин, выплаты, поддержка, мобилизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети