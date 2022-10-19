Комендантский час, военная цензура, изъятие имущества: что позволено властям в период военного положения

Указы президента России о военном положении на присоединенных территориях, а также о введении различных режимов ограничений коснутся в общей сложности 30 регионов, в том числе Москвы, которая входит в Центральный федеральный округ (здесь будет введен режим повышенной готовности – такой действовал в последние месяцы в приграничных субъектах РФ, подвергавшихся обстрелам с территории Украины).

Военное же положение на территории РФ (пусть даже и в отдельных регионах) вводится впервые с Великой отечественной войны.

Согласно законодательству военное положение предусматривает серьезные ограничения свобод.

Власти смогут отселять граждан в безопасные районы, вводить особый режим въезда/выезда в регион, ограничивать свободу передвижения по нему.

Приостанавливается деятельность политических партий, общественных объединений, религиозных объединений, "ведущих пропаганду и (или) агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность РФ".

Граждан могут привлечь к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения оружия, восстановлению поврежденных объектов экономики и военных объектов.

У граждан могут изъять необходимое для нужд обороны имущества (с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества).

Гражданам могут запретить менять место жительства, могут быть запрещены митинги и собрания, забастовки.

Может быть введен комендантский час.

Власти могут запретить продажу оружия, установить особый режим оборота лекарств, спиртных напитков.

Может вводиться военная цензура, контроль за сообщениями в интернете и прослушка телефонных переговоров.