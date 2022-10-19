19 Октября 2022
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Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ объявил о введении на территории четырех новых регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – военного положения. Указ президента опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в соответствии с предложениями Минобороны Российской Федерации, МВД, МЧС, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение", - говорится в указе.

Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности. Кроме того, в России появится профильный координационный совет, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

"Особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили новые полномочия. Мы будем работать напряженно, стабильно", - сказал Путин.

Теги: Владимир Путин, военное положение



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